Wieder viele Festnahmen bei Massenprotesten in Belarus

Nachrichtenarchiv - 06.09.2020 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Minsk: Bei Massenprotesten gegen Präsident Lukaschenko in Belarus hat die Polizei auch heute wieder viele Menschen festgenommen. Genaue Zahlen gibt es noch nicht. Auf Videos und Fotos ist zu sehen, wie Sicherheitskräfte gegen Demonstranten vorgehen und sie in Gefangenentransporter zerren. Die größten Proteste fanden in der Hauptstadt Minsk statt. Dort waren nach Angaben von Beobachtern zehntausende Menschen auf den Straßen, andere sprachen von mehr als 100.000 Teilnehmern. Uniformierte sollen dort versuchte haben, mit Geländewagen, die an der vorderen Stoßstange hohe Metallgitter hatten, zu verhindern, dass die Demonstranten ins Zentrum von Minsk vordringen. Auch Schützenpanzer und Wasserwerfer wurden in Stellung gebracht. Das Internet soll gestört worden sein. Ähnliches wird aus den Städten Brest und Grodno an der Grenze zu Polen berichtet.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 06.09.2020 16:00 Uhr