Wieder versuchter Banküberfall in Berlin

Nachrichtenarchiv - 04.08.2020 13:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In der Bundeshauptstadt hat es offenbar erneut einen versuchten Banküberfall gegeben. Mehrere Unbekannte wollten einer Polizeisprecherin zufolge mit einem Fahrzeug über den Hinterhof einer Bank in Wilmersdorf in das Gebäude eindringen. Sicherheitsmitarbeiter hätten das bemerkt. Dann sei ein Schuss gefallen. Ein Security-Mitarbeiter wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Täter sind auf der Flucht. Erst letzte Woche hatte es in Neukölln einen versuchten Banküberfall gegeben.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 04.08.2020 13:15 Uhr