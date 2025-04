Wieder versammeln sich 200.000 Menschen auf dem Petersplatz

Rom: Einen Tag nach der Beisetzung von Papst Franziskus haben sich wieder rund 200.000 Menschen auf dem Petersplatz versammelt, um an einer Trauermesse für das verstorbene Kirchenoberhaut teilzunehmen. Sie ist Teil der neuntägigen Trauerzeit, die mit der Beerdigung von Franziskus gestern begonnen hat. Kardinal Parolin, der bisherige Staatssekretär im Vatikan, würdigte in seiner Predigt noch einmal die Barmherzigkeit des Papstes, die dessen Pontifikat geprägt habe. Immer wieder gab es Applaus auf dem Platz, auf dem sich auch Jugendliche befanden, die im Rahmen des Heiligen Jahres auf Wallfahrt in Rom sind. Seit heute früh können Besucher auch das Grab von Papst Franziskus in der Basilika Santa Maria Maggiore besuchen. Auch dort herrscht großer Andrang.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.04.2025 13:00 Uhr