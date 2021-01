Wieder schwere Ausschreitungen in Tunesien

Nachrichtenarchiv - 19.01.2021 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Tunis: In mehreren tunesischen Städten ist es am Abend wieder zu schweren Ausschreitungen gekommen. So lieferten sich in der Hauptstadt Tunis hunderte Jugendliche Straßenschlachten mit der Polizei. Sie warfen Steine und Benzinbomben. Die Polizei setzte Tränengas und Wasserwerfer ein. Auslöser der tagelangen Protesten, bei denen es schon hunderte Festnahmen gab, ist der zehnte Jahrestag des Sturzes von Langzeit-Machthaber Ben Ali. Viele Tunesier haben das Gefühl, dass sich seitdem kaum etwas verbessert hat.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 19.01.2021 02:00 Uhr