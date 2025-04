Wieder Luftalarm in der Ukraine und Attacken entlang der Front

Kiew: In der Ukraine haben in der Nacht erneut die Sirenen wegen russischer Luftangriffe geheult. Der Luftalarm zum Ende der kurzen, offenbar brüchigen Waffenruhe war in weiten Teilen des Landes zu hören. Der ukrainische Präsident Selenskyj warf Russland vor, die von Präsident Putin über Ostern angeordnete Waffenruhe an der Front im Osten Dutzende Male verletzt zu haben. Die meisten Angriffe habe es demnach in Pokrowsk in der Region Donezk gegeben. Die Waffenruhe ist offiziell um 23 Uhr ausgelaufen. Auf den Vorschlag der Ukraine, die Waffenruhe auf einen Monat zu verlängern, reagierte Moskau nicht.

