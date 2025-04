Wieder landesweite Proteste gegen Trump-Regierung

Washington: In den USA hat es wieder landesweite Proteste gegen die Trump-Regierung gegeben. Vor dem Weißen Haus in Washington warfen Hunderte Demonstranten dem Präsidenten vor, autokratisch zu regieren und Ausländer ohne angemessene Gerichtsverfahren abzuschieben. Auch in New York und zahlreichen anderen Städten versammelten sich Menschen. Aufgerufen dazu hatte die Gruppe mit dem Namen "50501". Nach ihren Angaben geht es darum, die Demokratie vor der beginnenden Autokratie zu schützen. Einige Demonstranten schwenkten palästinensische Flaggen und skandierten "Free Palestine". Andere brachten ihre Unterstützung für die Ukraine zum Ausdruck und forderten die US-Regierung auf, entschlossener gegen den Krieg des russischen Präsidenten Wladimir Putin in dem Land vorzugehen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.04.2025 01:00 Uhr