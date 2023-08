Wieder großer Polizeieinsatz in kleinem Ort Langweid

Langweid am Lech: Knapp zwei Wochen nach dem gewaltsamen Tod dreier Menschen hat es in der kleinen Gemeinde nahe Augsburg erneut einen großen Polizeieinsatz gegeben. Wie es hieß, hatte ein 47-Jähriger Geld gefordert und mit einer Waffe gedroht. Spezialkräfte der Polizei konnten den Mann festnehmen, nachdem er zunächst zu Fuß in eine Wohnung geflüchtet war. Bei der anschließenden Durchsuchung wurde keine Waffe gefunden. Am Vormittag wird entschieden, ob der Mann frei kommt. Vor knapp zwei Wochen waren in Langweid drei Menschen in einem Mehrfamilienhaus erschossen worden. Verdächtigt wird ein 64-jähriger Sportschütze, der mit seinen Nachbarn im Streit war.

