Wieder Fischsterben in der Kleinen Vils im Landkreis Landshut

Opposition warnt vor sozialen Verwerfungen durch Gas-Umlage

Berlin: Angesichts steigender Gaskosten für die Bürger in Deutschland durch eine Umlage ab Herbst regt sich in der Opposition Widerstand. So warnte CDU-Vize Jung im Interview mit dem ARD-Hauptstadtstudio vor einer sozialen Schieflage. Ihm zufolge kommen neue, konkrete Belastungen auf viele Menschen zu. Bei den Entlastungen hingegen bleibe die Bundesregierung schwammig. Linken-Fraktionschef Bartsch warf der Ampelregierung vor, mit der Umlage Millionen Bürger und Unternehmen in einen Existenzkampf zu zwingen. Wirtschaftsminister Habeck hatte erklärt, dass Energieunternehmen voraussichtlich ab Oktober höhere Kosten für Gas an die Kunden weitergeben können. Damit sollen angeschlagene Versorger entlastet werden, deren Beschaffungskosten stark gestiegen sind, weil Russland weniger Gas liefert. Die Umlage soll zusätzlich zu regulären Preisherhöhungen kommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.07.2022 22:00 Uhr