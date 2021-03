Wieder Distanzunterricht in Hof

Bayerisches Kabinett berät über Umsetzung der Corona-Beschlüsse

München: Bayerns Ministerpräsident Söder informiert in Kürze nach einer Kabinettssitzung über die Beschlüsse des Bund-Länder-Corona-Gipfels. Zuvor hatte er bereits zur Vorsicht gemahnt. Was beschlossen worden sei, seien schon sehr große Schritte. Der März werde ein Übergangsmonat, hatte Söder nach dem Gipfel erklärt. Heute Mittag will er zusammen mit Wirtschaftsminister Aiwanger und Gesundheitsminister Holetschek über die konkreten Öffnungsschritte informieren. Außerdem wird erwartet, dass Kultusminister Piazolo Einzelheiten zur Umsetzung der Teststrategie in Schulen nennt. In der Stadt Hof müssen ab Montag auch Schüler der Abschlussklassen wieder in den Distanzunterricht. Dies hat Oberbürgermeisterin Döhla wegen vieler neuer Coronafälle in Hof angeordnet. Der Inzidenzwert liegt in der Stadt derzeit bei über 292.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.03.2021 12:00 Uhr