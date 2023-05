Wieder demonstrieren Zehntausende Serben gegen Präsidenten Vucic

Meldungsarchiv - 28.05.2023 10:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Belgrad: In der serbischen Hauptstadt haben erneut Zehntausende gegen Präsident Vucic und die Gewalt im Land protestiert. Es war die vierte Großdemonstration nach tödlichen Amokläufen in einem Dorf und einer Schule Anfang Mai. In strömendem Regen gab es zunächst eine Kundgebung vor dem Parlament und anschließend eine Menschenkette um den Sitz des staatlichen Fernsehsenders. Die Teilnehmer forderten den Rücktritt Vucics, dessen autoritär geführte Regierung sie für eine Verrohung der Gesellschaft verantwortlich machen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.05.2023 10:00 Uhr