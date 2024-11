Wieder Bagger in München in Flammen

München: In Oberbayern reißt die Serie von Sabotageaktionen an Baustellen nicht ab. Jetzt ermittelt die Polizei wegen möglicher Brandstiftung in der Nähe des Deutschen Museums in München. Dort sind in der Nacht zwei Bagger in Flammen aufgegangen. Seitdem findet eine umfangreiche Spurensicherung statt, heißt es. Bei der Fahndung nach möglichen Tätern ist auch ein Hubschrauber eingesetzt worden. Die Ermittler vermuten einen extremistischen Hintergund. Inzwischen gibt es Dutzende Fälle im Stadtgebiet und im Umland, bei denen jeweils hoher Sachschaden entstanden ist.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.11.2024 09:00 Uhr