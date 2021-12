Wieder Ausschreitungen bei Demos gegen Corona-Maßnahmen

Nachrichtenarchiv - 13.12.2021 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bei Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen ist es am Abend wieder zu Ausschreitungen gekommen. Im unterfränkischen Schweinfurt wurden nach einer zunächst friedlich verlaufenden Kundgebung Polizisten attackiert. Zwei Demonstranten versuchten den Einsatzkräften zufolge, ein Polizeiauto anzuzünden. Zehn Menschen wurden festgenommen. Im sächsischen Bennewitz bei Leipzig wurden nach Polizeiangaben zwei Journalisten von Rechtsextremen tätlich angegriffen. Dort waren bereits am Vormittag bei Protesten zwei Polizisten verletzt worden. Bundestagspräsidentin Bas zeigte sich am Abend im ZDF besorgt und sprach von einer durchaus spürbaren Radikalisierung. Sie forderte eine verschärfte Beobachtung von Telegram-Chatgruppen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 13.12.2021 02:00 Uhr