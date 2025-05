Widmann-Mauz mahnt mehr Frauen in der Union an

Reutlingen: Die scheidende Bundesvorsitzende der Frauen-Union, Widmann-Mauz, beklagt einen Mangel an weiblichen Führungspersonen in der CDU. Beim Bundesdelegiertentag der Frauen-Union in Reutlingen sagte sie, im Präsidium und Vorstand der CDU sowie im Bundeskabinett liege der Frauenanteil zwar bei 44 Prozent. Doch in anderen Bereichen bleibe die Union unter ihren Möglichkeiten. Als Beispiel nannte Widmann-Mauz den geschäftsführenden Fraktionsvorstand: unter den 20 Mitgliedern seien lediglich vier Frauen. Auch vier weibliche Arbeitsgruppenvorsitzende und Sprecherinnen von insgesamt 23 entsprächen nicht ansatzweise dem Anspruch an gleichberechtigte Teilhabe. Auch dem Koalitionsausschuss fehlten weibliche Mitglieder. Ihm gehören zehn Männer und eine Frau an.

