Widerstand gegen Ukraine-Hilfen wächst in EU und USA

Brüssel: Die Staats- und Regierungschefs der EU beraten am zweiten Tag ihres Gipfeltreffens unter anderem über weitere Unterstützung für die Ukraine. Bundeskanzler Scholz hatte im Vorfeld gefordert, die Hilfen langfristig im EU-Haushalt zu verankern. Ungarns Ministerpräsident Orban zeigte sich skeptisch: Er sehe keinen Anlass, ungarische Steuergelder in das EU-Budget für Ukraine-Hilfen fließen zu lassen, sagte er. Die Slowakei kündigte an, ihre Militärhilfe einzustellen. Man werde sich auf humanitäre und zivile Hilfe beschränken, betonte der neue Ministerpräsident Fico. Er rief die EU auf, sich von einem Waffenlieferanten zu einem Friedensstifter zu wandeln. In den USA regt sich ebenfalls Widerstand gegen weitere Militärhilfe: Der neue Sprecher des Repräsentantenhauses, Johnson, sagte, seine Republikaner wollten zunächst einmal wissen, was das Ziel in der Ukraine sei.

