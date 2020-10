Widersprüchliche Angaben über Trumps Gesundheitszustand

Nachrichtenarchiv - 03.10.2020 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: US-Präsident Trump geht es nach Angaben seines Leibarztes sehr gut. Die Ärzte seien sehr zufrieden mit den Fortschritten bei dessen Corona-Behandlung, wie es hieß. Er müsse auch nicht beatmet werden. Trump war gestern Abend per Hubschrauber in ein Militärkrankenhaus in der Nähe der US-Hauptstadt gebracht worden, nachdem er sich mit dem Virus angesteckt hatte. Im Weißen Haus heißt es, dass es sich bei dem Krankenhausaufenthalt um eine Vorsichtsmaßnahme handelt. Allerdings erklärte Trumps Stabschef Meadows am Abend, der Präsident habe gestern eine - so wörtlich - äußerst besorgniserregende Phase durchgemacht. Die kommenden 48 Stunden seien entscheidend für den Behandlungserfolg.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.10.2020 23:00 Uhr