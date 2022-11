Wichtiger Zeuge soll im ÖVP-Korruptionsausschuss aussagen

Nachrichtenarchiv - 03.11.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wien: Im ÖVP-Korruptionsausschuss des österreichischen Parlaments wird heute ein ehemals enger Vertrauter des früheren Bundeskanzlers Kurz befragt. Er gilt als Schlüsselfigur. Der Ex-Chef der Staatsholding Öbag hatte vor kurzem der Staatsanwaltschaft gesagt, Kurz sei aktiv in einen Deal eingebunden gewesen, in dem es um geschönte und mit Steuergeldern bezahlte Meinungsumfragen ging. Anderen ÖVP-Politikern warf er vor, Posten unrechtmäßig vergeben und in Steuerangelegenheiten eingegriffen zu haben. Die Betroffenen und der ehemalige Kanzler, gegen den die Justiz wegen Untreue und Bestechlichkeit ermittelt, weisen die Vorwürfe zurück oder schweigen dazu.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.11.2022 10:00 Uhr