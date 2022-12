WHO zeigt sich besorgt über Pandemie-Entwicklung in China

Kurzmeldung ein/ausklappen Erstes LNG am Terminal Wilhelmshaven in Gasnetz eingespeist

Wilhelmshaven: Das erste deutsche Importterminal für Flüssiggas hat seinen Betrieb aufgenommen. Wie der Uniper-Konzern mitteilte, wird seit heute früh in Wilhelmshaven in einer Testphase zum ersten Mal sogenanntes LNG von einem Terminalschiff in das Gasnetz eingespeist. Damit erfolgt der Schritt einen Tag früher als geplant. Die Menge an Flüssiggas, die das Schiff an Bord hat, reicht laut Uniper aus, um 50.000 bis 80.000 Haushalte in Deutschland ein Jahr lang zu versorgen. Der Konzern betreibt das Terminal mit Unterstützung der Bundesregierung. Inzwischen hat auch das zweite LNG-Terminal in Lubmin die Genehmigung für einen Testbetrieb erhalten. Das teilte das Umweltministerium in Schwerin mit.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.12.2022 16:00 Uhr