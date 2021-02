WHO wirbt für Impfstoff von Astrazeneca

Schneechaos auf der A2 dauert an

Bielefeld: Nach dem Schneechaos ist für die Autofahrer auf der A2 in Nordrhein-Westfalen auch in der Früh noch keine Entspannung in Sicht. Seit Stunden hängen tausende in Lkws und Pkws zwischen Gütersloh und der Landesgrenze zu Niedersachsen in der Kälte fest. Der Stau ist inzwischen bis zu 70 Kilometer lang. Die Fahrzeuge können erst nach und nach von der Autobahn abgeleitet werden. Die Polizei schließt nicht aus, dass dies noch den ganzen Tag dauert. Helfer versorgen die festsitzenden Fahrer mit Decken, Tee und Essen. Die Autobahn musste schon gestern wegen Schnee und Glätte gesperrt werden. Speziell für Lkw gilt eigentlich ein Fahrverbot auf der Autobahn.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.02.2021 08:00 Uhr