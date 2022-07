WHO will wegen Affenpocken neue Dringlichkeitssitzung einberufen

Scholz kündigt weitere Waffenlieferungen an die Ukraine an

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat weitere Waffenlieferungen in die Ukraine angekündigt. Sie sollen in den kommenden Wochen im Rahmen des Ringtauschs mit anderen Ländern erfolgen. Im Bundestag erklärte Scholz, diese Vereinbarungen seien jetzt soweit konkretisiert, dass eine Auslieferung der Waffen unmittelbar bevorstehe. Weitere Einzelheiten nannte er nicht. - Ringtausch bedeutet, dass osteuropäische Bündnispartner Waffen sowjetischer Bauart in die Ukraine liefern und dafür Waffen aus Deutschland als Ausgleich erhalten. Solche Absprachen gibt es unter anderem mit Tschechien, Polen und Slowenien. - Unterdessen hat sich Wirtschaftsminister Habeck für weitere Wirtschaftssanktionen gegen Russland ausgesprochen. Am Rande seines Besuchs in München sagte er, etwa im Bereich von Software-Wartung könne man noch mehr machen. Zitat: "Von mir aus laden wir nochmal nach."

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.07.2022 19:15 Uhr