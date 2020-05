WHO will in China Corona-Herkunft ermitteln

Nachrichtenarchiv - 01.05.2020 16:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Genf: Die Weltgesundheitsorganisation will in China ermitteln, wie es zum Ausbruch der Corona-Pandemie gekommen ist. Ein Sprecher der WHO sagte der Nachrichtenagentur AFP, man habe die chinesische Regierung um eine entsprechende Einladung gebeten. Gemeinsam mit internationalen Partnern könne die WHO nachforschen, von welchem Tier das Corona-Virus stamme. Mehrere Staaten fordern eine solche Untersuchung. Besonders US-Präsident Trump erhebt den Vorwurf, das Virus stamme aus einem chinesischen Labor. Seine eigenen Geheimdienste hingegen gehen davon aus, dass das Virus aus dem Tierreich stammt. China weist Trumps Vorwürfe zurück.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 01.05.2020 16:15 Uhr