WHO will bei Rettung der verbliebenen Patienten im Shifa-Krankenhaus helfen

Gaza-Stadt: Die Weltgesundheitsorganisation arbeitet an einem Plan, um die letzten Patienten aus dem Shifa-Krankenhaus im Gazastreifen zu holen. WHO-Chef Tedros schrieb auf X, Mitarbeiter hätten die Klinik besucht und eine desolate Lage vorgefunden. Es gebe kein Wasser, keinen Strom, keine Nahrungsmittel und kaum noch Medizin. Angesichts der - so wörtlich - "erbärmlichen Situation" und des Zustands vieler Patienten, unter denen auch Babys seien, habe das Personal um Hilfe bei der Evakuierung gebeten. Tedros forderte deshalb eine sofortige Feuerpause. Unterdessen hat Israels Ministerpräsident nach eigenen Angaben zugestimmt, dass zwei Tanklaster in den Gazastreifen einfahren dürfen. Humanitäre Hilfe sei wichtig, um die internationale Unterstützung zu sichern, erklärte Netanjahu.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.11.2023 02:00 Uhr