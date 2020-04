WHO weiß noch nicht, ob genesene Corona-Patienten immun sind

Nachrichtenarchiv - 13.04.2020 20:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Genf: Die Weltgesundheitsorganisation weiß noch nicht, ob genesene Corona-Patienten immun gegen eine weitere Ansteckung sind. Der oberste Notfallmediziner der WHO, Ryan, sagte, wahrscheinlich verfügten Menschen, die eine erkennbare Menge Antikörper haben, über ein gewisses Niveau an Schutz. Unklar sei aber, wie lange dieser Schutz wirksam ist, fügte Ryan hinzu. Wie es weiter hieß, sind die vorliegenden Daten über Covid19-Patienten sehr gemischt. Die WHO benötigt demnach mehr Informationen über genesene Patienten. Mehrere Studien zur Immunabwehr gegen das neuartige Corona-Virus laufen derzeit.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 13.04.2020 20:15 Uhr