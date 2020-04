WHO warnt vor zu schneller Aufhebung der Corona-Beschränkungen

Nachrichtenarchiv - 11.04.2020 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Genf: Die Weltgesundheitsorganisation hat noch einmal davor gewarnt, Beschränkungen, mit denen das Corona-Virus ausgebremst werden soll, zu rasch aufzuheben. Das könne zu einer tödlichen, neuen Ausbreitung des Krankheitserregers führen. WHO-Generaldirektor Tedros nannte eine Reihe von Kriterien, die erfüllt sein müssten, bevor die Restriktionen gelockert werden können. So müsse die Ansteckungsrate unter Kontrolle gebracht sein, die medizinischen Dienste müssten ausreichend zur Verfügung stehen und das Risiko eines Ausbruchs - zum Beispiel in Pflegeheimen - müsse minimiert sein. Außerdem, so Tedros, müssten in Schulen, Arbeitsplätzen und Orten, an die sich Menschen begeben müssen, ausreichend Vorsichts-Maßnahmen ergriffen worden sein.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.04.2020 14:00 Uhr