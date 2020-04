WHO warnt vor Lockerung der Corona-Maßnahmen

Nachrichtenarchiv - 21.04.2020 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Genf: Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat davor gewarnt, die Corona-Maßnahmen zu schnell zu lockern. Andernfalls drohe eine neue Infektionswelle. Bis ein Impfstoff oder eine effektive Behandlung gefunden sei, so die WHO, werde dies unsere neue Normalität sein. Nach Ansicht des Münchner Infektiologen Spinner vom Klinikum Rechts der Isar könnte es ein Medikament gegen das Virus eventuell schon in diesem Jahr geben. Im BR sagte er, große Hoffnungen ruhten derzeit auf dem Ebola-Präparat Remdesivir. Die ersten Laborergebnisse seien vielversprechend, so Spinner. - Die Zahl der Neuinfektionen in Deutschland ist nach Angaben des Robert-Koch-Instituts im Vergleich zu gestern um knapp 1800 auf rund 143.450 gestiegen. Etwa 190 Menschen sind in den vergangenen 24 Stunden an den Folgen der Virus-Infektion gestorben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.04.2020 09:00 Uhr