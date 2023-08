WHO warnt vor Kollaps des Gesundheitssektors in Afghanistan

New York: Die Weltgesundheitsorganisation hat vor einer schweren Krise des Gesundheitssektors in Afghanistan gewarnt. Sollte die Unterfinanzierung in diesem Bereich weiter gehen, dann würden acht Millionen Menschen den Zugang zu notwendiger und potenziell lebensrettender medizinischer Versorgung verlieren, hieß es von Seiten der WHO. Fast 900.000 Kindern drohe schwere Unterernährung. Seit der Machtübernahme der radikal-islamischen Taliban vor zwei Jahren ist Afghanistan international zunehmend isoliert. Die humanitäre Lage gilt als prekär. Laut UN sind inzwischen 28 Millionen Menschen von humanitärer Hilfe abhängig, um überleben zu können. Das sind etwa zwei Drittel der Bevölkerung.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.08.2023 18:45 Uhr