WHO warnt vor gestiegenem Cybermobbing unter Jugendlichen

Berlin: Die Weltgesundheitsorganisation hat vor einem Anstieg von Mobbing im Internet unter Jugendlichen gewarnt. Inzwischen drangsalierten zwölf Prozent der Jugendlichen Altersgenossen mit sogenanntem Cybermobbing. Das teilte die WHO in Kopenhagen mit. Jungen berichten laut einer Studie häufiger davon betroffen zu sein, als Mädchen. Der Anstieg hänge auch damit zusammen, dass Jugendliche sich häufiger in digitalen Räumen, wie Sozialen Medien und Apps aufhielten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.03.2024 01:00 Uhr