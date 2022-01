WHO warnt vor Einstufung von Omikron als „mild“

Nachrichtenarchiv - 07.01.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Genf: Die Weltgesundheitsorganisation hat davor gewarnt, die Omikron-Variante des Coronavirus als mild einzustufen. WHO-Direktor Tedros sagte, genau wie vorangegangene Varianten müssten Menschen wegen Omikron ins Krankenhaus und es töte Menschen. Die Flutwelle an Neuinfektionen sei so riesig und schnell, dass sie weltweit zu einer Überlastung des Gesundheitssystems führe, warnte er. Laut WHO wurden in der vergangenen Woche weltweit knapp 9,5 Millionen Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet, 71 Prozent mehr als in der Vorwoche. Die tatsächliche Zahl liege wegen des mit den Feiertagen verbundenen Rückgangs an Tests vermutlich noch deutlich höher, sagte Tedros.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.01.2022 10:00 Uhr