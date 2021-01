WHO warnt vor Corona-Variante aus Großbritannien

Nachrichtenarchiv - 07.01.2021 20:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Genf: Die Weltgesundheitsorganisation WHO schlägt Alarm wegen der neuen Corona-Virus-Variante aus Großbritannien. WHO-Direktor Kluge warnte bei einer Videokonferenz, der mutierte Erreger sei bereits in 22 von 53 Ländern Europas entdeckt worden. Man müsse mehr tun, um die Ausbreitung zu verlangsamen, sonst gerieten die Gesundheitssysteme noch weiter unter Druck. Die Corona-Variante gilt als ansteckender und verbreitet sich offenbar rasant in allen Altersklassen. Gefährlicher sei sie aber nicht, betonte Kluge. Er sei zuversichtlich, dass die Impfstoffe auch hier wirken.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 07.01.2021 20:45 Uhr