WHO und UN warnen vor Massen-Evakuierung im Gazastreifen

New York: Internationale Organisationen kritisieren den Aufruf Israels an die Bewohner des Gazastreifens, den Norden des Palästinensergebiets zu verlassen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO erklärte, eine erzwungene Evakuierung von schwer kranken oder verletzten Krankenhaus-Patienten käme einem Todesurteil gleich. Einem Sprecher zufolge sind die Kliniken im nördlichen Gazastreifen überfüllt, es mangele an Medikamenten. Das UN-Hilfswerk für die Palästinenser nannte die Aufforderung Israels entsetzlich und warnte vor einer menschlichen Katastrophe. Ähnlich äußerte sich Palästinenserpräsident Abbas. Er lehne die Vertreibung der Palästinenser ab. - Die Aufforderung der israelischen Armee gilt als Anzeichen für eine bevorstehende Bodenoffensive im Gazastreifen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.10.2023 15:00 Uhr