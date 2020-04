WHO und RKI geben bei Corona-Pandemie noch keine Entwarnung

Nachrichtenarchiv - 14.04.2020 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Das Robert-Koch-Institut hat auf seiner ersten Pressekonferenz nach Ostern mit Blick auf die Corona-Pandemie noch keine Entwarnung gegeben. RKI-Präsident Wieler sagte, die eingeleiteten Maßnahmen wirkten. Die Zahl der Infizierten habe sich auf einem relativ hohen Niveau eingependelt. Bisher wurden demnach fast 125.100 Corona-Fälle und knapp 2970 Todesopfer gemeldet. Mehr als die Hälfte der an Covid-19 erkrankten Personen sei inzwischen wieder gesund. Die Weltgesundheitsorganisation in Genf geht davon aus, dass die Corona-Pandemie noch nicht ihren Höhepunkt erreicht hat. Weltweit gibt es nach Angaben der Johns Hopkins Universität derzeit fast 1.930.000 Corona-Fälle. 120.000 Menschen starben bislang an Covid-19.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.04.2020 17:00 Uhr