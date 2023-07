Kurzmeldung ein/ausklappen WHO stuft Aspartam als möglicherweise krebserregend ein

Genf: Die Weltgesundheitsorganisation hat den Süßstoff Aspartam als möglicherweise krebserregend für den Menschen eingestuft. In einer Erklärung der WHO heißt es, Verbraucher sollten den Konsum nicht komplett einstellen. Man rate aber zu etwas Mäßigung. Die erlaubte Tagesdosis bleibe gleich, unterstrich die WHO. Aspartam ist ein synthetisch hergestellter Süßstoff: Er findet sich in zahlreichen Lebensmitteln, vor allem in Light-Getränken, aber auch in Backwaren, Frühstücksflocken, Kaugummi und Fertiggerichten. Die zulässige Tagesdosis liegt bei maximal 40 Milligramm Aspartam pro Kilogramm Körpergewicht. Laut WHO müsste ein 70 Kilogramm schwerer Mensch etwa 14 Dosen Diätlimonade trinken, um über die zulässige Tagesdosis zu kommen.

