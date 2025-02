WHO startet Test von neuem Ebola-Impfstoff in Uganda

Kampala: Nach dem Ebola-Ausbruch in Uganda wird ein neuer Impfstoff getestet. Laut Weltgesundheitsorganisation WHO ist es der erste Versuch, das Mittel gegen den sogenannten Sudan-Stamm des gefährlichen Virus zu bewerten. WHO-Chef Tedros sprach von einem entscheidenden Erfolg. Uganda hatte den Ausbruch des Ebola-Fiebers am Donnerstag bekanntgegeben. Ein Mensch ist bisher ums Leben gekommen. Vor 25 Jahren hatten Infektionen mit demselbem Virus-Stamm in dem ostafrikanischen Land mehr als 200 Todesopfer gefordert.

