WHO-Staaten wollen in Pandemie-Bekämpfung stärker kooperieren

WHO will Pandemie-Abkommen beschließen: Die Mitglieds-Staaten wollen in Genf den Weg freimachen, um künftig besser auf globale Gesundheits-Krisen zu reagieren. So soll es eine engere Zusammenarbeit bei der Entwicklung von Impfstoffen geben, auch Produkte wie Masken sollen schneller beschafft werden können. An dem Treffen nimmt auch die neue Gesundheitsministerin Warken teil.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.05.2025 11:15 Uhr