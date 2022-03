WHO sieht verheerende Folgen für ukrainisches Gesundheitssystem

Nachrichtenarchiv - 24.03.2022 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Genf: Der Angriff Russlands auf die Ukraine hat laut Weltgesundheitsorganisation inzwischen verheerende Auswirkungen auf das dortige Gesundheitssystem. Millionen Menschen seien von dringend benötigten Behandlungen und medizinischer Versorgung abgeschnitten. Laut WHO sind seit Beginn des Krieges vor vier Wochen 64 militärische Angriffe auf Gesundheitseinrichtungen registriert worden. Fast tausend Krankenhäuser, Arztpraxen und andere Gesundheitseinrichtungen liegen demzufolge in Frontnähe oder in Gebieten, die von der russischen Armee kontrolliert werden. Die Behandlung chronischer Krankheiten sei praktisch eingestellt, da sich laut WHO Ärzte und Klinikpersonal fast ausschließlich um Kriegsverletzte kümmern müssen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.03.2022 07:00 Uhr