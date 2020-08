WHO sieht russischen Corona-Impfstoff kritisch

Nachrichtenarchiv - 12.08.2020 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Genf: Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat zurückhaltend auf die Zulassung eines Corona-Impfstoffs in Russland reagiert. Man diskutiere derzeit mit den russischen Gesundheitsbehörden über die Kriterien für das Mittel, teilte ein WHO-Sprecher mit. Alle Daten zu Sicherheit und Wirksamkeit seien rigoros zu überprüfen. Russland hatte den Impfstoff noch vor Abschluss der letzten Testphase registriert. Auch die Bundesministerien für Gesundheit und Forschung äußerten Bedenken. Jeder Schritt hin zu einem sicheren und wirksamen Impfstoff gegen Covid-19 sei zu begrüßen, hieß es aus Berlin. Leider gebe es nur sehr wenige Informationen zu dem Mittel aus Russland. Das Paul-Ehrlich-Institut, das in Deutschland zuständig ist für die Freigabe von Impfstoffen, warnte ebenfalls vor zu großer Eile bei der Zulassung. In den ARD-Tagesthemen sagte Präsident Cichutek, die russische Impfstoffentwicklung habe Mängel: Es fehle an Daten und Transparenz.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 12.08.2020 02:00 Uhr