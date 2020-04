WHO sieht keine Hinweise für Immunität nach Corona-Infektion

Nachrichtenarchiv - 25.04.2020 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Genf: Die Weltgesundheitsorganisation hat davor gewarnt, sich in der Corona-Pandemie auf eine Immunität zu verlassen. Bislang gebe es keine Hinweise darauf, dass diejenigen, die eine Infektion mit dem Virus überstanden haben, vor einer zweiten Ansteckung geschützt sind - auch wenn sie Antikörper gebildet haben. Die WHO wendet sich mit dem Hinweis vor allem an Staaten, die darüber nachdenken, Menschen mit Antikörpern im Blut eine Art Unbedenklichkeits-Ausweis auszustellen. Damit sollen sich die Inhaber der Bescheinigung dann wieder ohne Einschränkungen bewegen können. Diese Praxis könne das Risiko einer weiteren Ausbreitung erhöhen, heißt es. Chile hat beispielsweise angekündigt, solche Ausweise ausstellen zu wollen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.04.2020 15:00 Uhr