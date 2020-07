WHO schickt Team zur Untersuchung von Corona nach China

Nachrichtenarchiv - 11.07.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Peking: Ein Expertenteam der Weltgesundheitsorganisation reist heute nach China, um nach dem Ursprung des neuartigen Coronavirus zu suchen. Den chinesischen Behörden zufolge ist das Virus von einem Wildtiermarkt in Wuhan auf den Menschen übergesprungen. Vor allem die USA haben aber auch immer wieder ein benachbartes Labor mit dem Ausbruch der Pandemie in Verbindung gebracht. Sie fordern seit längerem von Peking mehr Transparenz über den Ursprung der Pandemie. Die beiden WHO-Experten, Spezialisten in Tierwissenschaft und Epidemiologie, werden gemeinsam mit chinesischen Wissenschaftlern den Umfang und den Ablauf der Studie festlegen, sagte eine WHO-Sprecherin.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.07.2020 06:00 Uhr