WHO plant Rettung der verbliebenen Patienten in Schifa-Klinik

Genf: Die Weltgesundheitsorganisation bereitet sich im Gazastreifen darauf vor, die verbliebenen Patienten aus dem Shifa-Krankenhaus zu holen. Das schrieb WHO-Chef Tedros auf der Online-Plattform X. Demnach gibt es dort kein Wasser, keinen Strom und kaum noch Medikamente. Indes gibt es Gerüchte über eine baldige Feuerpause zwischen Israel und der islamistischen Hamas. Die "Washington Post" berichtet von Verhandlungen über eine fünftägige Feuerpause, in der Dutzende Geiseln freigelassen werden könnten. Dies wurde sowohl vom Weißen Haus, als auch von Israels Ministerpräsident Netanjahu dementiert. Israel, so Netanjahu, sei aber zu einer temporären Feuerpause bereit, wenn die Geiseln zurückkommen. Den Angehörigen versicherte er seine Solidarität. Die Regierung marschiere mit ihnen. Zehntausende Unterstützer waren gestern mit den Familien nach einem tagelangen Marsch in Jerusalem eingetroffen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.11.2023 06:30 Uhr