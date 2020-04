WHO nennt Voraussetzungen für Lockerung der Auflagen

Nachrichtenarchiv - 11.04.2020 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Genf: WHO-Generaldirektor Tedros hat die Regierungen davor gewarnt, die Corona-Maßnahmen zu schnell aufzuheben. Bevor die Ausgangsbeschränkungen gelockert werden könnten, müsse die Ansteckungsrate unter Kontrolle sein und es müssten ausreichend medizinische Dienste zur Verfügung stehen. Außerdem müssten die Länder in Schulen und am Arbeitsplatz für präventive Schutzmaßnahmen sorgen. - Die Zahl der Corona-Todesfälle liegt inzwischen weltweit bei über 100-tausend. In Europa sind 70-tausend Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. In den USA liegt die Todeszahl derzeit mit über 18-tausend so hoch wie in Italien. In Deutschland meldet das Robert-Koch-Institut zurzeit 2.544 Corona-Tote.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.04.2020 18:00 Uhr