WHO nennt Bedingungen für Lockerung der Corona-Maßnahmen

11.04.2020 15:00 Uhr

Genf: Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat noch einmal davor gewarnt, die Maßnahmen in der Corona-Krise zu schnell zurückzufahren. WHO-Generaldirektor Tedros sagte, er wisse, dass einige Länder bereits eine Lockerung der Hausarrest-Regeln planten. Zuvor müsse aber eine Reihe von Bedingungen erfüllt sein, so der WHO-Chef. Die Ansteckungsrate müsse unter Kontrolle sein, die medizinischen Dienste müssten ausreichend zur Verfügung stehen, und das Risiko eines Ausbruchs in speziellen Einrichtungen wie Pflegeheimen müsse minimiert werden. Tedros rief die Staaten außerdem zu Präventionsmaßnahmen in Schulen und am Arbeitplatz auf. Zudem müsse weiterhin sichergestellt werden, dass das Virus nicht von außen wieder in die Länder hineingetragen werde.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.04.2020 15:00 Uhr