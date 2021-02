WHO-Mission: keine neuen Erkenntnisse zu Corona-Ausbruch

Nachrichtenarchiv - 09.02.2021 14:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wuhan: Das Expertenteam der WHO hat nicht herausgefunden, wie sich das neuartige Coronavirus auf Menschen übertragen hat. Das teilten die zehn internationalen Forscher zum Abschluss ihrer Mission im chinesischen Wuhan fest. Man habe lediglich bestehende Theorien vertiefen können. So sei das Virus wahrscheinlich in Fledermäusen entstanden. Menschen haben sich aber erst über ein anderes Tier angesteckt - einen sogenannten Zwischenwirt, der noch nicht bekannt ist. Die These, dass das Virus direkt aus einem Labor entwichen sei, ist dem Chef der Mission, Peter Ben Embarek zufolge, sehr unwahrscheinlich. Mitte Januar waren die Experten nach China gereist und hatten nach einer zweiwöchigen Quarantäne unter anderem das Zentrum für Tierseuchenprävention und das Institut für Virologie besucht. Ende 2019 war in Wuhan der erste Infektionsherd des neuen Erregers festgestellt worden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 09.02.2021 14:15 Uhr