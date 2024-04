WHO meldet zahlreiche Angriffe auf Notfallteams in der Ukraine

Kiew: Im russischen Angriffskrieg auf die Ukraine ist es nach Angaben der WHO in den vergangenen Monaten zu zahlreichen Angriffen auf Einsatzkräfte in Krankenwagen und bei anderen Gesundheitstransporten gekommen. Viele Notfallteams würden auf dem Weg zum Einsatz oder ihren Stützpunkten unter Beschuss geraten, so die Leiterin des Zentrums für medizinische Notfallversorgung in Cherson. Laut WHO wurden im ersten Quartal 68 Angriffe auf Gesundheitseinrichtungen gezählt, dabei wurden vier Helfer verletzt und zwei getötet.

