WHO meldet weltweiten Rekordanstieg neuer Corona-Fälle

Nachrichtenarchiv - 25.07.2020 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Genf: Die Weltgesundheitsorganisation meldet einen neuen Höchststand an Corona-Neuinfektionen. Innerhalb eines Tages seien über 280.000 neue Fälle gemeldet worden, heißt es im aktuellen Lagebericht. Die Zahl der Toten sei um 9753 gestiegen, das sind so viele wie seit Ende April nicht mehr. Besonders viele Infektionen wurden aus Brasilien und der USA gemeldet. Das US-Seuchenzentrum berichtet von über 72.000 Neuinfizierten, damit haben sich in den USA insgesamt über vier Millionen Menschen angesteckt. In Europa breitet sich das Corona-Virus auch in Frankreich weiter aus. Gestern war der zweite Tag in Folge mitmehr als 1000 Neuerkrankungen. Für Deutschland meldet das Robert-Koch-Institut heute Früh 781 Neuinfektionen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.07.2020 07:00 Uhr