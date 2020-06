WHO meldet weltweiten Rekordanstieg bei Coronavirus-Fällen

Heil will Missstände in der Fleischindustrie beseitigen

Gütersloh: Nach dem massiven Corona-Ausbruch bei dem Schlachtbetrieb Tönnies will Bundesarbeitsminister Heil Missstände in der Fleischindustrie beseitigen. In der ARD kündigte er scharfe Maßnahmen an. Dazu gehören auch Razzien der Arbeitsschutzbehörden des Zolls. Ziel sei es, dass sich am ganzen System mit den vielen Subunternehmern und der Ausbeutung etwas ändere, so Heil. Für Bayerns Minister für Umwelt- und Verbraucherschutz Glauber sind jedoch auch die Kunden in der Pflicht. Im BR sagte er, Verbraucher müssten sich klar darüber sein, dass die niedrigen Preise etwas mit den Produktionsbedingungen zu tun hätten. Glauber unterstütze den Vorstoß des Bundes, die Arbeits- und Lebensbedingungen der Fleisch-Beschäftigten zu verbessern. Dadurch werde aber auch das Fleisch an der Theke teurer, so Glauber.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.06.2020 12:00 Uhr