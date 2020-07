WHO meldet Rekord bei Corona-Infektionen

Nachrichtenarchiv - 12.07.2020 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Genf: Die Weltgesundheitsorganisation hat einen Rekordanstieg neuer Corona-Infektionen gemeldet. Innerhalb eines Tages sind weltweit mehr als 230.000 neue Ansteckungen registriert worden. Das ist die bislang höchste Zahl von Neu-Infektionen an einem Tag, wie die WHO mitteilte. Den vorläufigen Höchststand mit knapp 228.000 Neuinfektionen gab es erst vor zwei Tagen. Die Gesamtzahl der Corona-Infektionen weltweit nähert sich damit der Marke von 13 Millionen. - In Deutschland meldeten die Gesundheitsämter knapp 250 neue Fälle innerhalb eines Tages. Damit haben sich hierzulande seit Beginn der Corona-Krise rund 198.000 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert. Die Zahl der Toten in Folge einer Infektion liegt laut Robert Koch Institut bei 9063.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.07.2020 23:00 Uhr