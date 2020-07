WHO meldet neuen Rekord an täglichen Neuinfektionen weltweit

Nachrichtenarchiv - 04.07.2020 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Genf: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen hat nach Angaben der WHO weltweit einen neuen Rekordstand erreicht: Mehr als 212.000 neue Fälle zählte die Weltgesundheitsorganisation in einem Zeitraum von 24 Stunden. Nahezu zwei Drittel davon entfallen auf den amerikanischen Kontinent, nicht einmal ein Zehntel auf Europa. Doch auch hier ist die Situation weiter angespannt, wie die Entwicklung in Spanien zeigt: Dort wurden zum Beispiel in Barcelona Sehenswürdigkeiten wieder für die Öffentlichkeit geöffnet. Eine Region 130 Kilometer westlich davon wurde dagegen unter Quarantäne gestellt. Die USA wiederum feiern ungeachtet der dramatischen Entwicklung mit über 50.000 neuen Infektionen heute ihren Unabhängigkeitstag. Geplant ist unter anderem ein gigantisches Feuerwerk in der Hauptstadt Washington.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.07.2020 22:00 Uhr