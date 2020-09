WHO meldet neuen Rekord an registrierten Corona-Neuinfektionen

Das Wetter: Viel Sonne bei 25 bis 31 Grad

Das Wetter in Bayern: Nach örtlichem Frühnebel viel Sonne bei 25 bis 31 Grad. Morgen bleibt es sommerlich, am Mittwoch in Alpennähe und in Ostbayern lokale Gewitter bei 24 bis 30 Grad. Am Donnerstag wechselhaft und mit 15 bis 22 Grad kühler. Tiefstwerte in den Nächten 16 bis 10 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.09.2020 06:00 Uhr