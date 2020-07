WHO meldet neuen Rekord an Corona-Neuinfektionen weltweit

Nachrichtenarchiv - 24.07.2020 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Genf: Währenddessen breitet sich das Corona-Virus weltweit immer schneller aus. Die Weltgesundheitsorganisation meldet binnen 24 Stunden einen Rekordwert von mehr als 280.000 neuen Fällen, fast die Hälfte allein in den USA und in Indien. Die Zahl der Todesfälle stieg um knapp 9.800 - so viele wie seit Ende April nicht mehr. Dabei zeigt sich die WHO auch besorgt über neue Infektionsherde in Europa und forderte die Länder auf, Hygiene- und Gesundheitauflagen notfalls wieder zu verschärfen. Nach Österreich und England haben heute auch Belgien und Frankreich wieder schärfere Corona-Regeln beschlossen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.07.2020 22:00 Uhr