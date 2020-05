WHO mahnt zu großer Vorsicht bei Lockerungen

Nachrichtenarchiv - 06.05.2020 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Genf: Die Weltgesundheitsorganisation hat die Regierungen gemahnt, ihre Corona-Beschränkungen nur extrem vorsichtig zu lockern. WHO-Generaldirektor Ghebreyesus erklärte, die politisch Verantwortlichen sollten Lockerungen nur dann zustimmen, wenn die bestätigten Infektionen zurückgingen und stabile Schutzvorkehrungen gegen neue Virus-Wellen getroffen worden seien. Außerdem sollte es ein funktionsfähiges und weitreichendes Kontroll- und Überwachungssystem zur Entdeckung neuer Fälle geben. Senioreneinrichtungen, Pflegeheime und Schulen müssten laut WHO mit besonderen Schutz- und Hygienevorkehrungen ausgestattet werden. Auch sollten die Staaten das Risiko eines Einschleppens des Erregers von außen so klein wie möglich halten, so die WHO.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.05.2020 22:00 Uhr