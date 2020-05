WHO lobt Corona-Geberkonferenz der EU

Nachrichtenarchiv - 05.05.2020 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Genf: Die Weltgesundheitsorganisation hat die Ergebnisse der internationalen Corona-Geberkonferenz gelobt. WHO-Chef Tedros sprach von einer "gewaltigen und inspirierenden Demonstration globaler Solidarität". Bei der von der EU organisierten Konferenz kamen Zusagen in Höhe von 7,4 Milliarden Euro zusammen. Mit einem Beitrag von 1,5 Milliarden trägt dabei die EU selbst einen großen Anteil dazu bei. Kanada versprach 780 Millionen Euro. Weitere Großspenden in Höhe von jeweils rund einer halben Milliarde kommen aus Deutschland, Frankreich und Großbritannien. Das Geld soll in erster Linie an globale Gesundheitsorganisationen wie die internationalen Impfstoffallianzen Cepi und Gavi gehen. Nicht beteiligt haben sich Russland und die USA. Präsident Trump hat ein eigenes Programm zur Beschleunigung der Impfstoff-Entwicklung gestartet.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 05.05.2020 02:00 Uhr